La stella degli Wizrads è fuori per la stagione dopo l'operazione al polso, e potrebbe non tornare più a vestire la maglia di Washington. Secondo Shams Charania di The Athletic, in caso di addio la destinazione più probabile sarebbero i Miami Heat

La stagione di Bradley Beal si è chiusa a inizio febbraio con la decisione di opersarsi al polso sinistro, dopo la lesione al legamento scafolunare. Da allora a tenere banco è il suo futuro, con un incontro già avvenuto tra l'agente del giocatore e la dirigenza Wizards. Quello che appare chiaro è che Beal non dovrebbe esercitare la sua player option da 36.4 milioni di dollari per la prossima stagione, uscendo dal contratto per puntare a un nuovo accordo pluriennale. Resta da capire se da firmare con Washington o con un'altra squadra. Secondo quanto scrive Shams Charania, firma prestigiosa di The Athletic, in caso di addio la destinazione più probabile per il tre volte All-Star sarebbero i Miami Heat. E' stato calcolato che Beal con Washington potrebbe firmare un nuovo contratto da circa 235 milioni in 5 anni. Nella situazione attuale di salary cap Miami (con Jimmy Butler, Bam Adebayo e Kyle Lowry che da soli pesano per 96.3 milioni) sarebbe impossibilitata a offrire un contratto pesante a Beal da free agent. L'opzione indicata da Charania sarebbe quella di un sign and trade, con gli Heat che rinunciano a Duncan Robinson e al suo contratto da 16.9 milioni per arrivare alla stella degli Wizards. A pesare sulle mosse del presidente Pat Riley - scrive ancora Charania - sarà anche l'andamento degli Heat in post season. In caso di raggiungimento delle Finals, o addirittura del titolo, gli Heat potrebbero anche decidere di conservare l'attuale roster. Se la corsa playoff si fermasse prima sarebbe più probabile il tentativo di cambiare qualcosa, con Beal in cima alla lista dei desideri.