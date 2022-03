Lo staff medico dei Lakers ha preferito tenere fuori dal parquet LeBron James nella partita poi persa dai gialloviola (non una novità in questa stagione) contro Philadelphia: i soliti dolori al ginocchio sinistro, come sottolineato anche da coach Vogel prima della palla a due. “Giocare tre partite in quattro giorni è una sollecitazione troppo forte per le sue articolazioni per uno che resta in campo un sacco di minuti. Era decisamente affaticato e per questo è giusto farlo riposare”. Non solo: la prospettiva infatti diventa interessante per James, visto che i Lakers torneranno in campo contro New Orleans soltanto domenica - permettendo così a LeBron di tirare il fiato per ben sei giorni consecutivi; un privilegio che, al netto degli infortuni, il n°6 Lakers non si è potuto mai permettere negli ultimi mesi. È la 19^ partita stagionale che il 37enne della squadra di Los Angeles non gioca - a conferma di come non possa più permettersi regular season da 80 o più partite.