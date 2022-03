Kyle Lowry e la maledizione del suo compleanno

2/11

Una vittoria in trasferta per i Clippers celebrata come se fosse una partita playoff, nonostante il record terribile (27-45) e una striscia di 11 sconfitte in fila lontano da Los Angeles interrotta proprio in Texas: volete il nome del protagonista di quel match? Baron Davis, dominante in quintetto e aiutato a gara in corso da Craig Smith - infallibile in una serata da 25 punti e 10/13 al tiro (senza neanche prendere in considerazione le conclusioni dalla lunga distanza). Erano altri tempi