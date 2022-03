Atlanta batte Golden State, Miami va ancora ko

8/13

DETROIT PISTONS-WASHINGTON WIZARDS 97-100 | Dopo aver perso otto delle ultime nove gare, sprofondati a Est in classifica in una stagione che ormai da tempo non ha più senso a livello di risultati, gli Wizards vincono in trasferta a Detroit conquistando un match in cui avevano perso per strada un vantaggio di 17 lunghezze - costretti poi a battagliare negli ultimi cinque minuti imponendosi in volata. Non bastano ai Pistons i 25 punti di Marvin Bagley III (partito dalla panchina) e i 22 con 9 assist e 7 rimbalzi di Cade Cunningham

