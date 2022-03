Banchero ne fa altri 16, Duke vola alle Final Four

I Duke Blue Devils battono Arkansas 78-69 e staccano il biglietto per le Final Four di New Orleans, regalando a coach Mike Krzyzewski il 13° viaggio all’appuntamento finale del torneo NCAA — record nella storia del college basket. Ancora decisivo Paolo Banchero con 16 punti in una partita controllata dall’inizio alla fine, preparandosi alla semifinale contro la vincente tra North Carolina e la cenerentola Saint Peter’s Condividi

Dopo le sconfitte contro North Carolina nell’ultima partita di Mike Krzyzewski al Cameron Indoor Stadium e in finale al torneo della ACC contro Virginia Tech, nessuno avrebbe scommesso su questi Duke Blue Devils. Anzi, molti li vedevano già a rischio al primo o al secondo turno del torneo NCAA, e pressoché nessuno li vedeva in grado di raggiungere le Final Four di New Orleans. Invece la squadra più talentuosa del college basket sta trovando la miglior forma nel momento decisivo: il successo per 78-69 su Arkansas permette loro di staccare il biglietto per New Orleans, dove il prossimo weekend si giocheranno un insperato titolo NCAA. Un successo arrivato al termine di una gara controllata praticamente per tutti i 40 minuti di gioco, rispedendo al mittente il ritorno a -5 della squadra che al turno precedente aveva eliminato nientemeno che la Gonzaga numero 1 assoluta del tabellone.

Paolo Banchero ancora decisivo: 16 punti e 7 rimbalzi Paolo Banchero è stato ancora una volta protagonista, firmando la tripla che nel primo tempo ha dato a Duke le sette lunghezze di vantaggio che non hanno più lasciato fino alla fine. Il futuro azzurro ha chiuso con 16 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, pur non tirando benissimo dal campo (4/11) ma andando ben 8 volte in lunetta con 7 liberi a segno in 38 minuti sul parquet. Insieme a lui ci sono altri cinque compagni sopra quota 9 punti segnati, guidati dai 18 dell’altro freshman delle meraviglie AJ Griffin (7/9 al tiro) e i 14 di Wendell Moore Jr. oltre alla doppia doppia da 12+12 del lungo Mark Williams per confezionare il decisivo parziale di 10-0 a metà secondo tempo. Ad Arkansas non bastano i 19+10 di Jaylin Williams, andando in difficoltà contro la versatilità e la stazza di Duke lungo tutta la partita.

Coach K nella storia: 13 Final Four in 5 decenni diversi È soprattutto il giorno di Coach K, che con questa Final Four stacca John Wooden in testa alle partecipazioni all’atto finale della stagione NCAA con 13 spalmate su cinque decenni differenti, entrambi record nella storia del college basket. "Eccolo qui il GOAT" ha detto Banchero interrompendo l’intervista del suo allenatore, ricevendo un rapido "Ma stai zitto" scherzoso da parte di Krzyzewski. La prossima fermata è la semifinale del torneo che sarà di sicuro affascinante: se ci arriverà North Carolina, sarà incredibilmente il primo incontro al Torneo della rivalità più accesa del college basket (nonché rivincita del match di poche settimane fa a Durham); se invece ci sarà la “cinderella” Saint Peter’s, prima testa di serie numero 15 a raggiungere le Elite Eight, sarà il più classico scontro tra Davide e Golia in salsa cestistica.

