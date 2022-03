I New Orleans Pelicans hanno tanto da festeggiare dopo la vittoria di questa notte ai danni dei Los Angeles Lakers, rimontando 23 punti di scarto e vincendo per salire al nono posto nella Western Conference. E ancora di più può esultare Jose Alvarado, una delle storie di questa stagione NBA: secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic, il giocatore non scelto all’ultimo Draft firmerà un contratto di quattro anni a 6.5 milioni di dollari complessivi per rimanere in Louisiana, di cui 3.4 garantiti nei prossimi due anni. Un risultato straordinario per un giocatore che, dopo quattro anni a Georgia Tech, non era stato ritenuto meritevole neanche di una seconda scelta al Draft, e che invece con la sua tenacia, la sua difesa pestifera e la sua contagiosa voglia di vincere ha dato una svolta alla stagione dei Pelicans, meritandosi sempre più spazio nella rotazione di coach Willie Green venendo preferito a volte anche a Devonte Graham. Con lui in campo New Orleans migliora di quasi 10 punti su 100 possessi, dietro solo alle due stelle della squadra Jonas Valanciunas e Brandon Ingram, ma quasi il doppio rispetto a CJ McCollum che ha un minutaggio paragonabile. La giusta ricompensa per un giocatore “uscito fuori dal nulla” e capace di meritarsi sul campo tutto quello che si è guadagnato.