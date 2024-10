Fontecchio "on fire": 18 punti e 5 triple. VIDEO

Super prestazione di Simone Fontecchio, che in meno di 19 minuti in uscita dalla panchina ha realizzato 18 punti con 5/10 dalla lunga distanza nella vittoria dei Detroit Pistons sui Cleveland Cavaliers. L'azzurro ha aggiunto anche 3 rimbalzi e 2 assist alla sua prestazione, chiudendo come miglior realizzatore dei suoi davanti ai 13 punti di Daniss Jenkins, in una gara in cui i titolari hanno giocato meno di 8 minuti

Qualsiasi dubbio sulle condizioni fisiche di Simone Fontecchio può essere fugato. Dopo essere partito in quintetto nella prima partita di preseason con i Detroit Pistons, il giocatore azzurro - reduce da un'operazione al piede nel corso dell'estate - ha visto il suo minutaggio progressivamente calare, segnando appena 15 punti nelle tre gare disputate contro Phoenix in casa (8), Phoenix in trasferta (4) e Golden State in trasferta (3). Nella partita di questa notte contro Cleveland però ha dimostrato di essere pronto per la regular season: in meno di 19 minuti in campo - sempre uscendo dalla panchina - Fontecchio ha chiuso come miglior realizzatore dei suoi segnando 18 punti, frutto di un ottimo 6/11 dal campo di cui 5/10 dalla lunga distanza, realizzando anche un gioco da quattro punti nel primo tempo. Nella sua partita ci sono anche 3 rimbalzi e 2 assist, approfittando del poco spazio riservato ai titolari (meno di 8 minuti per il quintetto base formato da Cunningham, Ivey, Hardaway, Harris e Duren). I Pistons sono riusciti a vincere il match contro i Cleveland Cavaliers scappando via nel quarto periodo giocato interamente da giocatori che non faranno parte della rotazione delle due squadre, ma una vittoria è pur sempre una vittoria: Detroit chiude la preseason con un record di 3 successi e 2 sconfitte, con il debutto in regular season previsto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre in casa contro gli Indiana Pacers.