James da 39 ma rimonta NOLA, Warriors e Nets ko

LeBron James ce l’ha messa tutta, segnando la maggior parte dei suoi 39 punti dopo una distorsione alla caviglia sinistra nel secondo quarto. "Non ho idea di come ho finito la partita, fa male adesso" ha detto dopo la gara. "Non volevo uscire perché era importante per noi, ma non avevo esplosività e non potevo arrivare in area come avrei voluto". Insieme a lui ci sono 23 punti di Malik Monk e 18 di Russell Westbrook, ma ora gli Spurs sono a una sola gara di distanza da loro per l'ultimo posto in grado di tenere in vita la stagione gialloviola