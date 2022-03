I Miami Heat hanno interrotto la loro striscia di quattro sconfitte in fila superando i Sacramento Kings e riprendendosi il primo posto a Est, ma l’eco dell’accesissimo diverbio tra Jimmy Butler ed Erik Spoelstra non si è ancora quietato. E secondo Brian Windhorst di ESPN potrebbe essere stata la prima tessera del domino per portare presto a un addio di Butler a South Beach: "Jimmy Butler è uno che logora i suoi compagni di squadra" ha detto il giornalista nel suo podcast "The Hoop Collective". "Ci sono state diverse squadre che hanno detto ‘Siamo pronti per non averlo più con noi’. Nella sua carriera non ci sono molti matrimoni che sono andati bene a lungo. Perciò quando vedo Spoelstra dirgli ‘Ho sempre saputo che eri pazzo’ in quel momento, credo che stia dicendo quello che pensa. Perciò mi chiedo come andrà non solo per questa stagione, ma per il futuro a lungo termine di Butler a Miami, specialmente perché ha già una certa età e il fisico è già abbastanza provato. Per questo, non sono sicuro di cosa succederà".