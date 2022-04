Ok, siamo ormai arrivati negli ultimi dieci giorni della stagione. Ok, sia Bucks che Clippers avevano ben poco interesse per questa partita, tenendo a riposo tutti i migliori giocatori . Ma 43 punti sono pur sempre 43 punti e 11 triple a segno in una partita NBA sono pur sempre 11 triple, perciò la serata memorabile di Robert Covington merita comunque le nostre attenzioni. L’ala degli LA Clippers ha approfittato delle tante assenze — Antetokounmpo, Holiday, Middleton, Lopez, Matthews e Allen tra i padroni di casa; George, Jackson, Morris e Batum tra i losangeleni — per realizzare la miglior prestazione della sua vita, chiudendo con 43 punti, 8 rimbalzi, 3 stoppate e 2 recuperi con 11 triple a segno su 18 tentativi , disintegrando il suo precedente massimo in carriera da 31 punti e quello da 7 canestri da tre a segno. " I miei compagni di squadra continuavano a dirmi di farne 50. Non ci sono andato lontano , le ultime due triple che ho sbagliato sembravano poter entrare, ma dopo un po’ anche gli avversari hanno cercato di impedirmelo" ha detto Covington dopo una partita in cui ha riposato per meno di due minuti e mezzo. “ Anche Giannis mi ha detto: 'Ehi, vai per il record, anche io voglio vedere qualcosa stasera'. Perciò ci ho provato . A parte la G-League, non credo di aver mai segnato così tanto nella mia carriera. Il canestro continuava a diventare sempre più grande ".

I record della serata magica di Robert Covington

Le sue 11 triple pareggiano il massimo realizzato in questa stagione da Bojan Bogdanovic (11/18 contro Oklahoma City) e Malik Beasley (11/17 sempre contro i Thunder), e mai nessuno nella storia della NBA aveva chiuso con almeno 40 punti, 10 triple, 8 rimbalzi, 2 recuperi e 2 stoppate in una partita di regular season. Le riserve dei Clippers hanno finito per distruggere le riserve dei Bucks vincendo 153-119 al Fiserv Forum, realizzando il nuovo massimo nella storia della franchigia per punti realizzati grazie anche ai 32 di Amir Coffey (anche lui al suo massimo in carriera) e altri quattro giocatori in doppia cifra. "Ha segnato qualche tiro all’inizio, ma non pensavo che sarebbe stata una serata del genere" ha detto un sorpreso Tyronn Lue. "Sono contento per lui: è arrivato in una situazione nuova e ha subito dato il suo con difesa, deviazioni e intensità. Stasera è stato ripagato segnando un sacco di tiri aperti". E per festeggiare i suoi compagni di squadra gli hanno riservato una secchiata al suo ritorno in spogliatoio, ultimo atto di una serata che davvero non dimenticherà mai.