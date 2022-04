Ben Simmons non scenderà in campo con i Nets in regular season e neanche al play-in ormai inevitabile che Brooklyn sarà costretta ad affrontare tra una decina di giorni. Se ne riparla ai playoff, forse. A dirlo è stato coach Steve Nash, che ha spiegato come la sua condizione fisica resti ancora lontana da quella ideale: “Non ha ancora ricominciato a correre, quindi direi che sarei veramente sorpreso di vederlo in campo tra una settimana o poco più”. Una situazione paradossale, con l’infortunio alla schiena dell’ex All-Star australiano che non vuol saperne di passare: Simmons continua il lavoro con fisioterapisti al seguito, ma sul parquet al momento c’è rimasto davvero poco tempo. “Per noi è una grande passo in avanti averlo in campo, ancora solo per fare qualche breve sessione di tiro”. Il discorso resta sempre lo stesso: Simmons è un progetto a medio-lungo periodo per i Nets, che non hanno alcuna fretta di forzarne il rientro e metterlo in campo a ogni costo. L’idea e la direzione verso la quale si sta andando sembra proprio quella: lasciarlo fuori e farlo esordire direttamente in autunno.