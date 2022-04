Dopo l'ennesima ricaduta durante il percorso di riabilitazione per recuperare dall'infortunio al ginocchio sinistro, ai Bulls appare ormai chiaro di non poter contare su Lonzo Ball per il resto della stagione - un giocatore fondamentale in vista dell'inizio dei playoff, conquistati proprio nelle scorse ore

L’ennesimo problema fisico nel corso del recupero della condizione dopo i problemi al ginocchio sinistro potrebbero essere il colpo di grazia alle possibilità di recupero da parte di Lonzo Ball - attorno al cui rientro ormai è crescente il pessimismo e che a questo punto potrebbe tornare in campo soltanto il prossimo anno. Una defezione non da poco in vista dei playoff ormai imminenti (e conquistati con aritmetica certezza dai Bulls), con cui tuttavia coach Billy Donovan è costretto a convivere dallo scorso 14 gennaio: “È sconfortante dal mio punto di vista, immaginatevi dal suo”, spiega l’allenatore. “Speravamo che a breve sarebbe tornato a darci una mano, ma a quanto sembra non sarà così”. Le cose infatti non sono andate per il verso giusto (o secondo quanto sperato): il ritorno in campo in allenamento non ha dato i risultati sperati, il ginocchio continua a essere un grosso problema per Ball. A fine marzo dovevano essere “10 giorni”, ma l’allungarsi in questa fase dei tempi potrebbe risultare decisivo - costringendo i Bulls a fare di necessità virtù.