Ha tre grandi passioni, e accanto alla moda e all'architettura c'è anche il basket. Il suo volto ormai è riconoscibilissimo, un po' per i look stravaganti con cui si presenta a bordocampo, un po' perché è amico di tutte le superstar NBA e non si perde mai una partita durante tutta la stagione (a Los Angeles) e poi durante i playoff (in giro per l'America). Noi lo abbiamo incontrato a casa sua per fare con lui il punto sulla stagione

LOS ANGELES - Oltre 5.000 partite NBA viste da bordocampo (il conto è suo, ed è sicuramente accurato) gli sono valse un titolo insindacabile: James Goldstein è il tifoso n°1 della NBA. Ma è molto più di tutto questo. Personaggio pittoresco, è una presenza fissa durante tutta la stagione alla Crypto.com Arena (ex Staples Center) di Los Angeles, assiduo sia nel seguire - rigorosamente da bordocampo - i suoi Clippers che i Lakers. Poi, quando arrivano i playoff, Goldstein inizia una personalissima tournée che lo porta in tutte le arene d'America, spettatore di uno dei più belli spettacoli sportivi al mondo. Goldstein sul suo personalissimo biglietto da visita, indica tre grandi passioni della sua vita: accanto al termine "Basketball", trovano spazio però anche "Fashion" e "Architecture". Così come segue assiduamente le imprese di Giannis Antetokounmpo, Steph Curry, Kevin Durant e Chris Paul (non c'è una superstar NBA che non sia sua amico), è presenza fissa a bordo passerella anche alle Fashion Week di New York, Parigi, Milano e Mosca, tutti appuntamenti che considera imperdibili. L'architettura? Basta vedere dove vive: in una delle ville sulle colline di Beverley Hills più fotografata e pubblicata in ogni rivista di stile, architettura e arredamento - un capolavoro dell'architetto John Lautner (diretto allievo di Frank Lloyd Wright) che negli anni Goldstein ha impreziosito di un club privato (il "Club James"), di un campo da tennis replica esatta di quello degli US Open (ma con vista mozzafiato su Los Angeles), di una infinity pool da urlo e anche di una stanza appositamente costruita per lui dall'artista della luce più famoso al mondo, James Turrell.