RISULTATI NBA

Deciso il play-in a Est: Nets-Cavs e Hawks-Hornets

Rimane tutto invariato nel play-in della Eastern Conference. Brooklyn supera Indiana con qualche affanno grazie alla tripla doppia di Kevin Durant (20 punti, 10 rimbalzi e 16 assist, massimo in carriera). Cleveland spazza via le terze linee di Milwaukee grazie a 32 punti di Kevin Love, assicurandosi l'ottavo posto e la sfida ai Nets al torneo play-in. Vincono anche Atlanta a Houston (26 per Danilo Gallinari) e Charlotte contro Washington (49 in coppia per Ball e Rozier), che si affronteranno nell'altra gara

BROOKLYN NETS-INDIANA PACERS 134-126 | Brooklyn realizza 76 punti nel primo tempo, il migliore della sua stagione, ma deve soffrire fino all'ultimo contro Indiana, tenendo aperta la partita più di quanto fosse davvero necessario contro un avversario senza nulla da chiedere. Oshea Brissett firma altri 28 punti e Buddy Hield ha bisogno di 23 tiri per segnarne 21, ma la spinta dei Pacers si esaurisce nella ripresa

Kevin Durant si rende conto di non essere in serata al tiro (5/17 dal campo di cui 0/6 da tre) e allora decide di dare fondo al suo incredibile talento: in 41 minuti in campo chiude una tripla doppia da 20 punti (10/10 ai liberi), 10 rimbalzi e 16 assist, il suo nuovo massimo in carriera per passaggi vincenti. È lui a ispirare un quintetto tutto in doppia cifra in cui ci sono anche la doppia doppia da 20+13 di Andre Drummond, i 21 di Bruce Brown e 10 di Kessler Edwards, a cui si aggiungono i 14 di Nic Claxton dalla panchina