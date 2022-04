Nets e T'Wolves ai playoff, Cavs e Clippers ko

10/11

I Clippers hanno avuto il demerito di non chiudere la partita quando i Timberwolves erano in difficoltà nel primo tempo, permettendo ai padroni di casa di rimanere in partita quando sembravano a un passo dal cedere. Edwards e Russell però con i loro 59 punti hanno sollevato Minnesota dal baratro, in una serata particolarmente significativa soprattutto per Patrick Beverley, che ha esultato sul tabellone segnapunti e poi è scoppiato a piangere dopo aver battuto la sua ex squadra. "Riportate il vostro c... a casa" ha detto ai suoi ex compagni