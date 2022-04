L'artista newyorchese - nato e cresciuto a Brooklyn - era tra i 17.732 spettatori al Barclays Center nella gara che ha dato ai Nets l'accesso ai playoff 2022. E dal suo posto in prima fila non ha mancato di manifestare tutta la sua ammirazione per le giocate dei due fenomeni agli ordini di coach Steve Nash

Tra i 17.732 spettatori che hanno riempito ogni singolo posto al Barclays Center per la prima sfida di play-in contro i Cleveland Cavs c'era (ovviamente in prima fila) anche Jay Z, che come gli altri 17.731 tifosi dei Nets si è unito al coro "We want Boston! We want Boston!" che più volte si è fatto sentire a risultato ormai ottenuto. E l'artista di Brooklyn - che a lungo ha avuto una minima partecipazione nella proprietà della squadra e ha anche aiutato a ridisegnare logo e visual (rigorosamente black&white) della franchigia, al momento di abbandonare il New Jersey - ha avuto quello che chiedeva: una sfida di primo turno, tutta da gustare, contro Jayson Tatum, Jaylen Brown e i Celtics.