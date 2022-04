Ancora un'avventura playoff per Danilo Gallinari, unico italiano rimasto in NBA in questa stagione. I suoi Atlanta Hawks al play-in hanno infatti vinto a Cleveland 107-101, conquistando il diritto di sfidare la testa di serie numero uno a Est Miami. Decisivo nel successo contro i Cavs il contributo del Gallo, nonostante percentuali al tiro non altissime. Per lui 14 punti a referto con 4/13 dal campo e 2/6 dall'arco, con tre rimbalzi e un assist. Significativo il minutaggio: 41 minuti sul parquet per l'azzurro partito in quintetto (con un ottimo +11 finale di plus/minus), segno della grande fiducia accordatagli da coach McMillan in questa parte di stagione. Ora arriva l'ostacolo durissimo di Miami, prima forza della Eastern Confernce con un record di 53 vittorie e 29 sconfitte. Le stelle degli Heat sono Jimmy Butler e Bam Adebayo, a cui si è aggiunto quest'anno un veterano come Kyle Lowry. Atlanta - che spera di poter contare su Capela, infortunatosi al ginocchio contro i Cavs - non ha però nulla da perdere e proverà a mettere in difficoltà i finalisti NBA 2020. Gara-1 della serie sarà tasmessa in diretta domenica alle 19 su Sky Sport NBA.