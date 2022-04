Boston-Brooklyn alle 21.30 su Sky e in streaming

È forse la serie più spettacolare e incerta del primo turno, quella che vedrà sfidarsi campioni del calibro di Jayson Tatum e Jaylen Brown da una parte contro Kevin Durant e Kyrie Irving dall’altra: il preludio perfetto di una lunga cavalcata playoff da godere fino in fondo, fino alle NBA Finals di giugno. I temi sono tanti e gli spunti potenzialmente infiniti in una sfida che vedrà il ritorno di Kyrie Irving a Boston da avversario (davanti a un pubblico che non ha mai nascosto il disprezzo nei suoi confronti da quando è andato via) e che sul parquet metterà di fronte una contro l’altra la miglior squadra della Eastern Conference del 2021 - i Brooklyn Nets, anche se in una versione diversa con James Harden in campo - e la più vincente del 2022; trascinata dai canestri di un Jayson Tatum formato MVP. Gli All-Star non mancano, anche se Brooklyn - parole di Kevin Durant - sta ragionando e programmando lo sforzo affinché la squadra di New York possa affrontare la serie contro i Celtics senza fare affidamento su Ben Simmons. Gli ultimi aggiornamenti parlando di un possibile esordio dell’australiano dopo il 25 aprile, ma i Nets vedono la sua presenza in campo come un’aggiunta. In gara-1 però di certo non sarà della partita, lasciando spazio ai vari Seth Curry, Patty Mills e Goran Dragic di supportare sul perimetro la squadra di Brooklyn. Ad accendere la sfida alla vigilia ci ha pensato - senza che nessuno gliel’avesse chiesto, in realtà - anche Bruce Brown; entrato a gamba tesa contro i Celtics a margine della vittoria conquistata sui Cavaliers: “Senza Robert Williams (il grande assente causa infortunio della sfida, ndr) sarà molto più facile per noi attaccare il ferro e trovare punti in area”. Parole che non sono piaciute a Durant, che senza mezzi termini nel giro di poche decine di minuti ha definito “c*****e” le frasi pronunciate dal compagno, sottolineando: “Non c’è bisogno di aggiungere ulteriori provocazioni alla sfida”. Già, meglio iniziare a godersi lo spettacolo: l'appuntamento è per le ore 21.30, in streaming eccezionalmente aperto a tutti sul nostro sito.