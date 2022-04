Bucks, distorsione al legamento per Middleton

Dopo l’infortunio di Devin Booker, anche l’altra finalista dello scorso anno deve fare i conti con un'assenza potenzialmente pesantissima. Khris Middleton infatti è scivolato durante un tentativo di penetrazione a metà ultimo quarto di gara-2 contro i Chicago Bulls, passando la palla a Brook Lopez prima di cadere a terra. Una volta rialzatosi però ha cominciato a zoppicare vistosamente , cercando di fare stretching ma senza riuscire a mettere peso sulla gamba e rientrando così negli spogliatoi. Secondo quanto detto da coach Mike Budenholzer dopo la partita si tratta di una distorsione al legamento mediale del ginocchio sinistro , una diagnosi decisamente poco piacevole per tutti i tifosi dei Bucks. Non è ancora chiara però la gravità dell’infortunio: se ne saprà di più dopo la risonanza magnetica , ma l’All-Star di Milwaukee rischia comunque di stare fuori diverse partite. Secondo i dati del sito InStreetClothes, una distorsione di primo grado a quel legamento costringe in media a saltare 17 giorni , mentre una distorsione di secondo grado arriva anche a 41 . La stagione non dovrebbe essere a rischio, ma di sicuro la strada verso le Finals si fa molto più complicata senza un realizzatore e playmaker del calibro di Middleton, come ha ammesso anche Giannis Antetokounmpo dopo la partita.

"Da lui ci si aspetta che se la faccia passare e torni in campo, ma quando lo vedi continuare a zoppicare così ti viene solo da sperare che non sia grave. Se ha chiesto di essere sostituito, è perché la situazione è seria. Khris non vuole mai uscire dal campo" ha detto il due volte MVP dopo la partita. "Abbiamo bisogno di lui. Abbiamo un lavoro da fare qui e Khris è uno dei migliori giocatori della squadra. Se non può esserci, sarà una perdita immensa per noi". E non è nemmeno l’unica con cui Budenholzer deve fare i conti: il problema ai muscoli addominali che ha impedito a George Hill di scendere in campo nelle prime due gare della serie contro Chicago lo terrà fuori "ancora per diverso tempo", mentre Bobby Portis ha preso una gomitata sull’occhio da Tristan Thompson e, pur provando a rientrare nel secondo tempo, non riusciva più a vedere bene. Dei tre infortunati Portis è l’unico che dovrebbe essere regolarmente in campo a Chicago, per una serie che si è resa improvvisamente complicata per i Bucks — che con Antetokounmpo in campo non perdevano contro i Bulls dal lontano dicembre del 2017.