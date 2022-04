Shaq nuovo coach Lakers? Soltanto a una condizione

L'Hall of Famer che per tanti anni ha vestito con successo la maglia dei Lakers ha spiegato in un'intervista che lascerebbe il suo lavoro in TV e il resto dei suoi impegni lavorativi per tornare a far parte della squadra gialloviola - stavolta in veste di capo allenatore: un ruolo che ricoprirebbe soltanto nel caso in cui venissero messi sul piatto 25 milioni di dollari a stagione per quattro anni. Sicuri che sia soltanto una provocazione?