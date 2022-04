Embiid giocherà sul dolore il resto dei playoff

Proprio nel momento più felice dei playoff dei Philadelphia 76ers, un infortunio rischia di rovinare tutto. Joel Embiid infatti è alle prese con un problema al pollice della mano destra che gli procura un dolore definito come "significativo", ed è possibile che ci sia una lesione al legamento (la risonanza magnetica non ha ancora dato esito). Nonostante il disagio, però, il centro dei Sixers non intende fermarsi, rendendo noto che si affiderà alla sua sopportazione del dolore per non perdere neanche una partita di questi playoff che sta dominando. "Non so esattamente quando è successo" aveva detto dopo la vittoria in gara-3 decisa da una sua tripla a meno di un secondo dalla fine del supplementare. "Ho cominciato a sentire dolore, potrebbe essere una distorsione". Coach Doc Rivers invece ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, nonostante una vistosa fasciatura attorno alla mano: "Sta bene, ci siamo allenati come al solito, siamo stati solo un po’ più attenti a non colpirci su mani e braccia. Ma Joel è a posto". I Sixers sono avanti sul 3-0 nella serie e potranno chiudere i conti contro Toronto stasera alle 20.00, con gara-4 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.