Chicago cerca il pareggio: gara-4 alle 19 su Sky

I Milwaukee Bucks hanno mandato un messaggio forte e chiaro. Dopo aver perso il fattore campo in gara-2 e Khris Middleton per infortunio per il resto della serie, i campioni in carica hanno immediatamente dato una dimostrazione di forza rifilando 30 punti di scarto ai Chicago Bulls in gara-3, infliggendo loro la peggior sconfitta interna nella storia della franchigia ai playoff. Un 111-81 che non ammette repliche, ma da cui Chicago deve per forza rialzarsi se vuole evitare di tornare a Milwaukee con il match point sulla racchetta dei Bucks. Per questo la gara-4 che comincerà alle 19 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna è cruciale per il loro destino: DeMar DeRozan, Zach LaVine e Nikola Vucevic devono tornare ai livelli di gara-2, nella quale hanno combinato per 85 punti, mentre nelle due sconfitte si sono fermati a malapena a 52.5. Troppo poco per pensare di battere una squadra del livello dei Bucks: "È una 'make-or-miss league': si fa quel che si può in difesa, ma è in attacco che io, Vooch e DeMar dobbiamo segnare. Dobbiamo fare il nostro lavoro" ha detto LaVine, che in questa serie sta tirando sotto il 39% dal campo per meno di 18 punti a partita.