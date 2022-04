Tatum da 39, Boston fa 3-0. Minnesota pareggia

9/13

Dopo lo 0/10 del secondo tempo di gara-2, Durant non ha avuto l’impatto che tutti si aspettavano, prendendosi appena 11 tiri in tutta la partita (segnandone 6 per 16 punti con 8 rimbalzi e 8 assist) contro una difesa che gli è entrata nella testa, come dimostrano anche le 5 palle perse. I Celtics — che hanno ritrovato Robert Williams per 15 minuti dalla panchina — hanno tenuto a bada anche un Kyrie Irving da 16 punti e 17 tiri (0/7 da tre), lasciando 26 punti a Bruce Brown per il suo nuovo massimo in carriera in post-season. La sostanza è comunque 3-0 Celtics