Utah in ansia: infortunio per Mitchell in gara-5

Di male in peggio, in una serata che potrebbe segnare il destino dei Jazz: Utah perde senza appello gara-5, travolta dai canestri di Luka Doncic e più in generale di una squadra apparsa più convincente su entrambi i lati del campo. Non solo dunque un 102-77 che lancia delle ombre sulla possibilità dei Jazz di ritornare in corsa nella serie, ma anche l’infortunio di Donovan Mitchell - un problema al bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a lasciare il parquet a meno di cinque minuti dalla sirena (quando ormai il punteggio diceva -28 e la gara era ormai persa): “Questi sono i playoff, quindi bisognerà trovare un modo per poter essere in campo: vediamo come starò nelle prossime ore, ma sono un combattente e il mio obiettivo è sempre quello di giocare”. Contro Dallas in realtà è andato tutto storto: nove punti a referto, 4/15 al tiro, -38 di plus/minus nei 32 minuti trascorsi sul parquet. “Devo dare credito a Dorian Finney-Smith, ma in generale non è stata la miglior prestazione della mia carriera. Anzi”. Chissà se ci sarà modo in gara-6 per provare a riscattarsi.