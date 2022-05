47/47

UTAH JAZZ - ANCHE COACH SNYDER VA VIA? | Tutto passa anche dalla scelta che verrà fatta in panchina: le offerte per coach Snyder non mancano, anzi - dai Lakers in giù sono tante le squadre che vogliono metterlo sotto contratto. Starà a lui decidere se il suo tempo ai Jazz è finito e in quel caso per Utah le cose potrebbero complicarsi non poco