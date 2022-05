Boston a caccia di risposte, ma Smart è in dubbio

Dopo la sconfitta interna in gara-1, i Boston Celtics devono necessariamente vincere questa notte per evitare di andare a Milwaukee sotto 0-2 nella serie contro i campioni in carica. Avranno bisogno però di ritrovare fiducia e precisione al tiro contro la difesa dei Bucks, oltre a sperare in buone notizie per quanto riguarda Marcus Smart, in dubbio per gara-2 che trovate stanotte a partire dall’1.00 in diretta su Sky Sport NBA con commento live di Alessandro Mamoli e Marco Crespi

Le serie di playoff non si vincono e non si perdono in gara-1, ma di certo il primo incontro detta i termini per quelli successivi. In gara-1 tra Boston e Milwaukee sono stati i Bucks a tirare il primo “pugno” della serie, vincendo con autorità al TD Garden per prendersi subito il fattore campo e mettendo i Celtics nella scomoda posizione di dover vincere gara-2 per evitare di dover andare a Milwaukee sotto 0-2 con i campioni in carica. Per riuscirci ci sarà bisogno di altro rendimento soprattutto nella metà campo offensiva: in gara-1 i Celtics sono caduti nella trappola degli avversari, venendo portati a tentare tantissimi tiri da fuori (ben 50 a fine gara, segnandone peraltro 18) e sbagliando quasi tutti i tiri da due punti, chiudendo con 10 su 31 (peggior prestazione da due della storia dei Boston Celtics ai playoff). Scardinare l’area protetta in maniera mirabile dal trio Lopez-Antetokounmpo-Portis è l’obiettivo numero uno di coach Ime Udoka, che ha bisogno di mettere in ritmo le due stelle Jayson Tatum (miglior marcatore dei suoi con 21 punti, ma con 6/18 al tiro) e soprattutto uno spento Jaylen Brown (4/13 in gara-1). "Bisogna dare merito a Milwaukee, hanno fatto un buon lavoro e hanno un buon piano partita, ma noi abbiamo sbagliato tanti tiri aperti" ha detto Brown su gara-1, nella quale i Celtics hanno sbagliato 38 dei 58 tiri non contestati costruiti (8/26 invece in quelli contestati).