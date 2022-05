Brutta notizia per i Bucks e per coach Budenholzer: Khris Middleton non ha ancora recuperato dalla distorsione al ginocchio sinistro subita due settimane fa in gara-2 contro Chicago, e salterà almeno le prossime due partite della serie con Boston, al momento in parità sull'1-1. L'ultimo comunicato della squadra sulle sue condizioni recita così: "L'ala dei Milwaukee Bucks Khris Middleton continua a fare progressi costanti nella riabilitazione dall'infortunio al ginocchio sinistro e ulteriori aggiornamenti verranno forniti più avanti". A chiarire che nonostante i "progressi" il giocatore non sarà in campo nelle prossime due gare a Milwaukee è stato lo stesso Budenholzer, che a domanda diretta ha escluso la possibilità di un suo recupero. Sull'ipotesi di riverderlo più avanti nella serie ha invece risposto con un non troppo incoraggiante "vedremo".