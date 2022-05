La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: Dillon Brooks è stato sospeso dalla NBA per gara-3 della serie tra i suoi Memphis Grizzlies e i Golden State Warriors, in programma nella notte tra sabato 7 e domenica 8 alle 2:30 del mattino (diretta Sky Sport e in streaming su NOW). Brooks era stato espulso dopo appena tre minuti dall'inizio di gara-2 per un bruttissimo fallo su Gary Payton II, che ricadendo si è procurato una frattura al gomito sinistro che potrebbe tenerlo lontano dai campi per circa un mese. Secondo i calcoli di Bobby Marks di ESPN, Brooks perderà 84.138 dollari per via della sospensione, oltre a mettere in difficoltà la sua squadra nella prima partita della serie a San Francisco. "Penso che sia legittima" ha detto Draymond Green sulla sospensione nel suo podcast. "Quando vieni espulso per un flagrant di tipo 2, chiaramente l'intenzionalità non importa più. La realtà è che Gary Payton II è fuori per un lungo periodo di tempo. È stata una caduta pesante per un giocatore che non poteva difendersi... Rispetto il senso di responsabilità della NBA".