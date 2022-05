Pur senza giocare una grandissima partita, i Golden State Warriors erano a un passo dal successo anche in gara-2 della serie contro i Memphis Grizzlies, ritrovandosi in vantaggio a poco meno di 4 minuti dalla fine. Poi Ja Morant è esploso segnando gli ultimi 15 punti dei suoi rivelandosi immarcabile per la difesa dei Dubs, e chissà che ad aiutare il suo eccezionale finale di gara non sia stata anche l’assenza di Gary Payton II. Il miglior difensore perimetrale degli Warriors, schierato da titolare da coach Steve Kerr proprio per opporlo a Morant, si è infortunato gravemente dopo appena tre minuti di partita, travolto da un bruttissimo fallo di Dillon Brooks (immediatamente espulso per fallo flagrant di tipo 2) e procurandosi una frattura del gomito sinistro e un leggero danno ai legamenti ricadendo sulla base del canestro. Payton ha provato a stringere i denti tirando i due tiri liberi (segnandone solo uno), ma ha poi dovuto alzare bandiera bianca tornando negli spogliatoi quando si è reso conto che il braccio sinistro sarebbe stato inutilizzabile. Gli esami a cui si è sottoposto hanno dato esito incoraggiante: i suoi playoff, sempre che Golden State riesca ad avanzare al turno successivo, potrebbero non essere finiti, visto che sia Yahoo Sports che The Athletic definiscono i suoi tempi di recupero in 3-5 settimane. Se dovesse essere più vicino al primo numero che al secondo, Payton potrebbe tornare in tempo per le finali di conference di fine maggio.