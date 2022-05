WNBA, parte la stagione 2022 anche sui canali Sky

Arrivata alla sua 26^ stagione, la WNBA non è mai stata così popolare. La stagione 2022 comincia stanotte anche sui canali di Sky Sport — all’interno della programmazione di NBA TV su Sky Sport NBA (canale 209), con commento in italiano delle gare di playoff più significative — e vedrà ogni squadra giocare 36 partite, un nuovo record per la pallacanestro professionistica femminile. Per la seconda volta poi si disputerà anche la Commissioner’s Cup, una competizione di metà stagione che prende in considerazione dieci gare “di coppa” per arrivare infine alla finale secca per un premio di 500.000 dollari da disputare il 26 luglio. Il titolo NBA invece si deciderà in autunno, dove le Chicago Sky di Candace Parker — campionesse in carica — proveranno a diventare la prima squadra a difendere il proprio titolo dalle Los Angeles Sparks ormai 20 anni fa. Sempre a Chicago poi si disputerà l’All-Star 2022. Grande interesse anche in panchina, dove Becky Hammon farà il suo debutto come capo-allenatrice delle ambiziose Las Vegas Aces, dopo otto anni come assistente di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs.