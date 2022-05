Milwaukee-Boston, gara-3 in onda su Sky alle 21.30

Serie in parità, 1-1 e sfida aperta in una gara-3 che si preannuncia avvincente, emozionante e probabilmente decisiva: Giannis Antetokounmpo e i Bucks vogliono tenersi stretto il fattore campo conquistato grazie alla vittoria nel match d’apertura della semifinale di Conference, mentre i Celtics ritrovano Marcus Smart e sperano di limitare e dominare gli avversari grazie alla difesa. Un match da seguire sui canali Sky Sport con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina e in streaming su Now TV

La presentazione della partita tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics

Nonostante le medie eccellenti mantenute da Giannis Antetokounmpo nei primi due episodi della serie, la chiave della semifinale di Conference al momento risiede nel modo in cui i Celtics hanno deciso di limitare l’All-Star greco - costretto a sporcare le sue percentuali pur di mantenere elevata la sua produzione. Senza l’infortunato Khris Middleton, l’attacco di Milwaukee dispone di un’arma in meno e, oltre alla batteria di tiratori pronti a far male dalla lunga distanza (nonostante la terribile serata da 3/18 complessivo nel secondo episodio della serie), resta al momento “poco” altro da utilizzare come diversivo. Tutto continua a passare - e ci mancherebbe altro - dalle mani di Antetokounmpo, che sta facendo battaglia contro la difesa di Boston; non a caso la migliore per distacco dell’intera NBA. I Celtics infatti dispongono di una vasta gamma di giocatori in grado di aiutare a protezione del ferro e in gara-3 sperano di riuscire a recuperare anche Marcus Smart - uscito malconcio in gara-1 e assente nel secondo episodio della serie. Il tutto senza tenere conto della definitiva consacrazione di Jayson Tatum - uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento, al pari di Antetokounmpo e pochissimi altri. Il suo impatto sarà decisivo per Boston nel provare a ridare il fattore campo ai Celtics, in un match tutto da seguire in diretta sui canali Sky Sport alle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.