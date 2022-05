Embiid c’è ma non lo dicono: multa per i Sixers

Se la NBA vuole essere sempre più aperta nei confronti del mondo delle scommesse, che sta diventando e diventerà una fonte di ricavi sempre maggiore per la lega, la comunicazione degli infortuni da parte delle squadre deve diventare sempre più puntuale. Per questo, dopo aver già comminato una multa da 25.000 dollari ai Phoenix Suns per il ritorno di Devin Booker in gara-4 contro New Orleans comunicato in ritardo, la lega ha deciso di raddoppiare l’importo della sanzione per i Philadelphia 76ers riguardo Joel Embiid. A poche ore dalla palla a due contro Miami, infatti, il candidato MVP era ancora in lista infortunati come “out” pur avendo superato i protocolli per le commozioni cerebrali ed era “in dubbio” fino a meno di mezz’ora dall’inizio della partita, salvo poi essere regolarmente in campo per la palla a due di gara-3 e contribuire al successo dei Sixers contro i Miami Heat con 18 punti e 11 rimbalzi in 36 minuti. Nella nota ufficiale della lega si legge che "la squadra non ha comunicato lo status della partecipazione del centro-ala Joel Embiid in maniera accurata e tempestiva per gara-3 delle semifinali di conference contro i Miami Heat il 6 maggio al Wells Fargo Center". Embiid è ancora in lista infortunati come "questionable" per via della frattura all’osso orbitale subita in gara-6 contro Toronto (che lo ha costretto a saltare le prime due partite della serie contro Miami) e per la rottura del legamento del pollice della mano destra, così come ben sette giocatori degli Heat sono tutti “questionable”, ma non dovrebbe mancare nessuno all’appello per gara-4, prevista questa notte alle 2.00 anche in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con commento originale, e in replica lunedì con commento in italiano.