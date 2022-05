Golden State travolge Memphis e Morant si fa male

5/10

Discorso a parte invece va fatto per Jayson Tatum, che firma una delle peggiori prestazioni della sua carriera: l’All-Star litiga con il ferro per tutto il match, prova in parte a farsi valere in difesa e chiude con 4/19 da campo, 0/6 dall’arco e soli 10 punti a referto in 41 minuti. Davvero troppo poco per Boston per sperare di vincere, nonostante il risultato in bilico fino all’ultimo e la rimonta dopo aver toccato il -14 nel 3° quarto. Sarebbe bastato poco: un canestro, una giocata, un sussulto mancato nel finale che potrebbero pesare sul risultato della serie