Boston rimonta e fa 2-2, Memphis ko senza Morant

7/10

In una serata ancora una volta da record per il n°30 Warriors (primo giocatore a segnare 500 triple in carriera ai playoff), Curry soffre per tre quarti nel trovare ritmo - gli stessi in cui indossa delle scarpe celebrative dedicate a Craig Sager - per poi cambiare letteralmente passo nell’ultima frazione, in cui segna 18 dei suoi 32 punti totali e trascina Golden State alla rimonta: per lui anche quattro triple a bersaglio (con 14 tentativi), 5 rimbalzi e 8 assist a referto