La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Ja Morant ha evidenziato un trauma contusivo (bone bruise) al ginocchio destro ed è considerato in dubbio per il resto dei playoff, secondo quanto annunciato dai Memphis Grizzlies. Un colpo durissimo in vista della gara-5 contro Golden State che potrebbe mettere fine alla loro stagione (diretta Sky Sport dalle 3.30 e in streaming su NOW)

A voler essere ottimisti, una piccola speranza di vedere in campo Ja Morant c’è ancora — ma è davvero ridotta, e servirà che i Memphis Grizzlies allunghino la serie contro i Golden State Warriors per alimentarla. Dopo un paio di giorni di mistero sull'entità dell'infortunio della propria stella, la squadra ha annunciato che Ja Morant è alle prese con un trauma contusivo al ginocchio destro (bone bruise) e che il suo status è da considerare in dubbio per il resto dei playoff. I Grizzlies hanno scritto nel loro comunicato che si aspettano un recupero completo da questo problema, ma con ogni probabilità Morant non potrà essere in campo questa notte per gara-5 contro i Golden State Warriors (diretta Sky Sport NBA e in streaming su NOW dalle 3.30), partita che in caso di sconfitta sancirebbe la fine della stagione dei Grizzlies. Saranno insomma i suoi compagni di squadra a dovergli dare una chance — per quanto remota — di recuperare in tempo, cercando di chiudere meglio rispetto a quanto fatto in gara-4, in cui erano avanti di tre lunghezze a 2:32 dalla fine salvo poi sbagliare sei degli ultimi otto tiri, facendosi rimontare e battere dagli Warriors.