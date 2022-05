Miami e Phoenix distruggono Phila e Dallas: è 3-2

4/9

Serata difficile in particolare per Embiid, non solo per il pesante risultato di squadra ma anche per un paio di episodi che hanno fatto sudare freddo i Sixers. Nel corso del primo quarto un tuffo nelle prime file per cercare di recuperare il pallone gli è costato un colpo alla schiena; nel secondo invece si è visto prendere sul volto (sempre protetto dalla maschera per la frattura orbitale) da una manata di Dewayne Dedmon in una lotta a rimbalzo, rimanendo a terra per diversi secondi. In entrambi i casi è poi rimasto in campo