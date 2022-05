Non ci sono dubbi da parte del giovane All-Star di Memphis riguardo il suo futuro in squadra: "Ai Grizzlies mi sento a casa", sottolinea nell'ultima conferenza stampa dell'anno. In estate la franchigia del Tennessee potrà mettere sul piatto per lui un rinnovo di cinque anni da 217 milioni di dollari

Per tutti i tifosi Grizzlies in ansia dopo l’ottima cavalcata playoff di Memphis, arriva una buona notizia a margine dell’ultima conferenza stampa della stagione: Ja Morant non ha dubbi riguardo il primo rinnovo da firmare dopo la scadenza del suo accordo da rookie. Il suo futuro è alla guida della franchigia del Tennessee - progetto in crescita e dalle grandi potenzialità da sviluppare nelle prossime stagioni. “Memphis è la mia casa, se la domanda che mi state facendo è: “Vuoi restare qui?”, la mia risposta è “Certo, dannazione!”. Complicato immaginare una risposta diretta più chiara di così, per un talento che questa off-season potrà meritatamente sottoscrivere un accordo di cinque anni da 217 milioni di dollari (tetto massimo per un giocatore entrato nella lega da tre stagioni), dando per scontato che il suo nome sarà inserito in uno dei tre quintetti All-NBA. Con i suoi 27 punti, quasi sette assist e sei rimbalzi di media - leader di un gruppo arrivato a 56 vittorie in regular season, nuovo record di franchigia - e nuovo volto della lega, complicato immaginare che i Grizzlies non vado all-in con lui: “Non abbiamo dubbi riguardo l’offerta da fare”. Una storia d’amore che proseguirà dunque, nella speranza che l’esperienza permetta a Memphis di andare ancora più avanti ai playoff nelle prossime stagioni.