Poco più di due mesi fa, ipotizzare che Thunder-Lakers come possibile finale della Western Conference avrebbe rappresentato un azzardo bello e buono. Non che i Lakers si trovassero in una situazione di classifica poi così diversa da quella attuale, perché viaggiavano tra il 6° e il 4° posto a Ovest , dove ora sono terzi ma con un vantaggio assai risicato sulle tante inseguitrici, ma nella percezione comune l’arrivo di Luka Doncic a inizio febbraio ha cambiato tutto. La trade che ha portato lo sloveno a Los Angeles , facendo fare a Anthony Davis il tragitto contrario verso Dallas , secondo tanti addetti ai lavori ha moltiplicato le chance di successo dei ragazzi allenati da JJ Redick . Dall’altra parte, invece, ieri Oklahoma City si trovava esattamente dove è oggi, ovvero al primo posto della Western Conference . Guardando ai record , la distanza tra le due squadre continua a essere corposa, perché sono 17 le vittorie che le separano , ma la maggior esperienza dei Lakers potrebbe in qualche modo ridurla in una eventuale serie di playoff . Serie di playoff che questa sera vede un gustoso preambolo nel tradizionale appuntamento con l’ NBA Sundays .

Uno scontro con vista sui playoff

Il risultato della sfida di stasera, nel concreto, interessa solo ai Lakers, che si trovano coinvolti nella battaglia che assegnerà le posizioni dal 3° al 6° posto a Ovest da qui al termine della regular season. Oklahoma City, infatti, è già ampiamente sicura del suo ruolo di capolista e testa di serie a Ovest e la sconfitta di venerdì notte a Houston ha di fatto chiuso al possibile obbiettivo di arrivare a 70 vittorie complessive in stagione. Di certo, però, i Thunder vorranno mandare un messaggio a quella che tutti ritengono possa essere una delle rivali più accreditate per rappresentare la Western Conference alle prossime Finals. E dal punto di vista dei Lakers, oltre che contare parecchio per la corsa al miglior piazzamento di cui sopra, una eventuale vittoria contro la miglior squadra della NBA potrebbe anche rappresentare una ulteriore iniezione di autostima. Non che con James e Doncic in squadra la convinzione nei propri mezzi manchi, ma in vista dell’inizio dei playoff un successo pesante potrebbe trasformarsi in un ulteriore trampolino di lancio. L’appuntamento è per la diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA a partire dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.