5/5

FRED VANVLEET, TORONTO RAPTORS | Lo scorso dicembre l’All-Star dei Raptors ha creato una borsa di studio per studenti neri o indigeni per migliorare il proprio percorso in Canada, distribuendo anche più di 1.000 zainetti per studenti marginalizzati nell’area di Toronto. VanVleet co-conduce anche un podcast di giustizia sociale chiamato Bet on Yourself per supportare imprenditori in difficoltà