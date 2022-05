LeBron James si è concesso alle domande dei suoi 51.3 milioni di follower su Twitter, rispondendo a tantissimi temi diversi: dai playoff in corso al suo giocatore preferito in NBA, dai suoi piani per il futuro fino al suo momento preferito in maglia Lakers e il risultato della finale di Champions League, arrivando a temi più generali come i suoi 5 film preferiti o la sua destinazione vacanziera di riferimento — che è in Italia, come ha spesso dimostrato in passato. Ecco le sue risposte più interessanti