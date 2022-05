Banchero: "Sono il miglior talento del Draft 2022"

Reduce da una stagione da oltre 17 punti di media, condita con quasi 8 rimbalzi e con tante giocate decisive anche al torneo NCAA, Paolo Banchero è ora pronto a prendersi anche il palcoscenico NBA - sicuro dei suoi mezzi, come dimostrato durante l’intervista su ESPN a margine della Lottery che ha assegnato le prime 14 chiamate al Draft. “Per completezza, sono il miglior giocatore da poter scegliere, sento di avere tutte le caratteristiche necessarie. Sono in grado di ricoprire il ruolo del buon compagno di squadra, della stella o di qualunque cosa il coach abbia bisogno: lo sono da quando ho iniziato a giocare a pallacanestro e il passaggio in NBA non cambierà l’assunto. Chiunque decida di puntare su di me, potrà fare affidamento sulla mia versatilità - non ci sono posizioni in campo in cui non mi senta a mio agio, con la palla in mano e anche lontano dal centro del gioco. Sono pronto ad avere un impatto immediato anche tra i professionisti. Da chi traggo ispirazione? Beh, sono tante le star a cui guardo: LeBron, Giannis, Tatum, Melo Anthony, ma proverò a lavorare in modo da rendere unico e riconoscibile il mio stile di gioco”. A parole insomma e a livello di autostima, non sembrano esserci grossi problemi per Banchero.