I Lakers hanno scelto il nuovo allenatore, quasi

6/6

È lui il profilo preferito dei Lakers, che sono alla ricerca di un uomo di carattere in grado di farsi rispettare in spogliatoio e che abbia la forza e la credibilità di tenere testa a un gruppo variopinto e pieno di giocatori dal vissuto diverso. Darvin Ham è diventato un riferimento a riguardo, in grado di far sentire la sua voce in ogni contesto (ex giocatore del 1996 al 2008, è l’unico dei tre con passato da giocatore). Famosa la sua schiacciata al torneo NCAA nel 1996 quando ruppe il tabellone: meglio non mettersi contro un tipo come lui