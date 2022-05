La NBA torna a Parigi: Bulls-Pistons il 19 gennaio

La NBA ha annunciato oggi che l'NBA Paris Game 2023 vedrà i sei volte campioni NBA Chicago Bulls e i tre volte campioni NBA Detroit Pistons giocare una partita della regular season all’Accor Arena di Parigi giovedì 19 gennaio 2023 . I biglietti per l'NBA Paris Game 2023 saranno messi in vendita in una data successiva. L'NBA Paris Game 2023 segnerà la terza partita dei Bulls a Parigi , che hanno disputato già nel 1997 due partite di precampionato nella capitale francese ai tempi di Michael Jordan e Scottie Pippen. I Pistons giocheranno invece la loro prima partita in Francia , avendo già disputato una partita della regular season a Londra nel 2013 e a Città del Messico nel 2019. L’NBA Paris Game 2023 rappresenterà la prima partita della NBA in Europa dal 2020 dopo le restrizioni dovute alla pandemia e la dodicesima partita della lega disputata in Francia dal 1991. L’NBA Paris Game 2020, la prima partita della regular season NBA tenutasi a Parigi, si è svolta il 24 gennaio 2020 e ha visto protagonisti gli Charlotte Hornets e i Milwaukee Bucks.

"È un grande onore riportare la pallacanestro dei Chicago Bulls a Parigi per l'NBA Paris Game 2023 - un evento che dimostra l'impegno della lega nell’ampliare l'impatto nazionale e globale del basket" ha detto Artūras Karnišovas, Executive Vice President dei Bulls. "Avendo giocato diverse partite a Parigi durante la mia carriera, so quanto sarà speciale per i nostri giocatori, la nostra organizzazione e la nostra fanbase internazionale. Non vediamo l'ora di rappresentare Chicago all'estero e siamo grati per questa opportunità". Queste invece le parole di Troy Weaver, General Manager dei Detroit Pistons: "L'organizzazione dei Detroit Pistons è entusiasta di affrontare i Chicago Bulls e di giocare la nostra prima partita in assoluto in Francia. Disputare una partita della regular season a Parigi sarà una grande esperienza per i nostri giocatori e allenatori e non vediamo l'ora di mostrare il basket di Detroit a un pubblico internazionale".