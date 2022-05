Quello di Zach LaVine sarà uno dei nomi caldi della prossima free agency. Il giocatore non ha esteso il proprio contratto con i Bulls e sembra destinato a lasciare Chicago. Tra le squadre interessate al due volte All-Star è venuto fuori, come spesso succede, il nome dei Lakers. La squadra di L.A. dovrà fare qualcosa sul mercato per rilanciarsi dopo una stagione disastrosa, anche se lo spazio salariale non lascia grandi margini di manovra. Un realizzatore e grande atleta come LaVine, che in questa stagione ha messo a referto 24.4 punti, 4.6 rimbalzi e 4.5 assists di media (cifre in calo rispetto alle due precedenti stagioni, ma va considerato l'arrivo di DeRozan), farebbe molto comodo ai gialloviola. E anche da parte sua la destinazione sembrerebbe gradita. "Sono sempre stato un grande tifoso dei Lakers", ha infatti dichiarato a TMZ Sports, mandando un segnale abbastanza chiaro. LaVine è cresciuto nello stato di Washington, dove ha giocato all'high school. Al college è però andato all'Università della California, diventando una star locale. Il legame con Los Angeles quindi, anche se un po' tirato, c'è davvero. Non basterà questo a farlo approdare ai Lakers, dopo tre stagioni a Minnesota e le cinque in cui si è consacrato ai Bulls, ma è comunque un primo indizio in vista della free agency.