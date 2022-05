Ayton via dai Suns? Le tre opzioni per Phoenix

6/9

Per Phoenix vorrebbe dire certamente perdere in presenza e prestanza sotto canestro, ma avendo maggiore duttilità soprattutto in difesa e sul perimetro - caratteristiche che, come dimostrato da Golden State in questa stagione, possono risultare decisive nella corsa al titolo NBA. Convertirsi allo small-ball per avere un’alternativa in più con Chris Paul in squadra non sarebbe una cattiva idea