Irving-Nets: si complica il rinnovo di contratto

Il giocatore dei Nets ha sottolineato a fine stagione di voler restare a Brooklyn, ma la dirigenza di New York non sembra intenzionata a offrire un rinnovo a lungo termine - preoccupata dalla sua indole e dai frequenti infortuni di Irving. Nel frattempo, da quando è terminata l'avventura playoff dei Nets, nessuno si è messo in contatto con Durant

Il prolungamento di contratto di Kyrie Irving resta all’ordine del giorno per Brooklyn, con i Nets che non hanno ancora ufficialmente avanzato nessuna proposta di estensione e con l’ex All-Star della squadra di New York che deve decidere entro il prossimo 29 giugno se accettare o meno la player option da 36.5 milioni di dollari prevista dal suo contratto. Le tensioni derivate dall’ultima regular season, dalla sua presenza part-time sul parquet legata alla scelta di non vaccinarsi (e non solo quello), pongono dei seri dubbi sull’affidabilità a lungo termine di un giocatore che vuole andare a caccia dell’ultimo ricco rinnovo della sua carriera. Stando a quanto riportato dal New York Daily News, la dirigenza di Brooklyn non sarebbe propensa a offrire a Irving un accordo a lungo termine - frenata anche dal cagionevole stato di salute del talento ex-Cavaliers, incline agli infortuni e che potrebbe impedire ai Nets di firmare altri importanti accordi con altri giocatori. Aggiungere per diverse stagioni un altro maxi stipendio oltre a quelli di Durant e Simmons infatti, vorrebbe dire condannarsi a dover scegliere poi soltanto veterani e giocatori da prendere al minimo salariale.