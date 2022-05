Lowry elogia (troppo) Butler: "Non mi multate"

playoff nba

Butler leggendario: vince Miami e forza gara-7

Jimmy Butler gioca la sua miglior partita ai playoff in carriera, chiude con 47 punti, nove rimbalzi, otto assist e quattro recuperi un match in cui trascina Miami a gara-7 - proprio come fece LeBron James, sempre a Boston, dieci anni fa. Fondamentali i 18 punti e 10 assist di Kyle Lowry, con i Celtics che naufragano nonostante i 30 punti di Jayson Tatum e i 20 di Jaylen Brown - entrambi incolore e poco incisivi in un secondo tempo che poteva valere l’accesso alle NBA Finals

BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT, GARA-6 103-111 (SERIE 3-3) | C’era bisogno di una battaglia epica, di una sfida che costringesse Celtics e Heat a dare tutto in una partita senza ritorno per Miami e così è stato: trascinata da un Jimmy Butler clamoroso, la franchigia della Florida si prende un meritato successo a domicilio a Boston e forza così gara-7 - un’ultima sfida necessaria per decidere quale delle due squadre sfiderà i Golden State Warriors alle NBA Finals che inizieranno il prossimo 2 giugno (sempre in esclusiva sui canali Sky Sport)

Butler infatti firma 17 punti nel solo quarto periodo, mentre Tatum e Brown combinando per soli sette tiri tentati in tutto il secondo tempo: troppo poco per provare a impensierire una squadra determinata come Miami che, sotto di tre lunghezze (97-94) a meno di 5 minuti dalla sirena, piazza il decisivo parziale da 11-2 che chiude i conti - approfittando anche di due pesantissimi errori dalla lunetta del già citato Brown, allontanato dal campo per raggiunto limite di falli pochi istanti dopo (lasciando così il campo nel momento di massima necessità Celtics)