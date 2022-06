SAN FRANCISCO - La bellezza di 141 partite di playoff disputate senza mai assaporare una finale NBA. Quando però ne ha avuto l'occasione, Al Horford non si è lasciato scappare la chance di renderla indimenticabile. Gara-1 contro Golden State la chiude con 26 punti, 9/12 dal campo e 6/8 da tre punti, segnando tutti i canestri importanti nel parziale di 17-0 che sciocca gli Warriors e consegna ai Celtics la vittoria in gara-1. Eppure il grande veterano non ha la minima intenzione di prendersi i meriti di una vittoria che lui definisce di squadra: "Tutto merito del movimento di palla in attacco. I miei compagni sono stati bravi a trovarmi - e trovare non solo me, ma anche Derrick White", dice Horford. Ci pensa Jaylen Brown allora a rendere i giusti meriti al suo compagno: "Fenomenale. Abbiamo avuto bisogno di una gara del genere: è quello che vogliamo, che ci guidi con la sua leadership da veterano", dice Brown. "Ha avuto dei buoni tiri, e lo abbiamo spinto a prenderseli. Ci ha guidato alla vittoria". La pensa allo stesso modo Marcus Smart: "Siamo estatici per lui. Al è l'OG [l'Original Gangster], è un esempio per come si comporta, per come si prepara a ogni partita. Nessuno si merita tutto questo più di lui".