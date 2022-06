6/19

JORDAN POOLE | 9 punti, 2 rimbalzi, 2 assist, 4 palle perse, 2/7 al tiro, 1/5 da tre in 25 minuti In difesa non è neanche così disastroso a inizio partita, ma anche lui viene travolto nell’ultimo quarto che comincia in campo salvo essere tolto dopo 5 minuti e mezzo in cui gli Warriors perdono di 16 punti. In attacco si accende raramente (sua la tripla del +14): c’è sicuramente bisogno di qualcosa di più per poterselo permettere in difesa. VOTO: 5