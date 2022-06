In esclusiva ai microfoni di Sky Sport l'ala dei Boston Celtics si è raccontato appena prima del via della serie finale contro Golden State, culmine di una stagione che ha consacrato il prodotto di Tennessee, per molti la nota più sorprendente della stagione dei biancoverdi

La sua gara-1 non è stata indimenticabile (solo 16 minuti in campo, 0/2 al tiro e neppure un punto a tabellino) ma i suoi playoff fin qui sì. Grant Williams è, se vogliamo, l'uomo nuovo di questi Boston Celtics, la sorpresa. Sky Sport lo ha incontrato appena prima del via della serie e l'ala di coach Udoka ha parlato proprio del suo allenatore ("Quello che lo rende speciale è la capacità di comunicare con i suoi giocatori: ti stimola, arriva quasi a sfidarti, ma lo fa per farti tirare fuori il meglio"), del suo processo di crescita come giocatore ("Ora devo migliorare in attacco: dal mid-range, attaccando il ferro sui close-out, creando per i miei compagni") e di quella che la squadra del Massachusetts pensi essere la chiave per poter battere i Golden State Warriors in finale.